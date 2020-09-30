«Мест мало, желающих много». Тагильчане пожаловались на очереди у бассейна на Вагонке

Мест очень мало было, а желающих очень много. Обычно абонементы продлевают из месяца в месяц. Если сегодня занимается группа 25 человек, то на следующий месяц эти же люди перезаписываются. Люди шли целый день, конечно, была очередь, все хотели записаться. Мы предупреждали, что запись будет с восьми, чтобы приходили пораньше, рассказали во Дворце водных видов спорта.