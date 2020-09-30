«Мест мало, желающих много». Тагильчане пожаловались на очереди у бассейна на Вагонке

«Мест мало, желающих много». Тагильчане пожаловались на очереди у бассейна на Вагонке

Сегодня, 10:51ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Вчера, 29 сентября, жители Нижнего Тагила пожаловались на очереди во Дворце водного спорта на Вагонке, а также отсутствие абонементов в бассейн.

Общественник Илья Коровин рассказал, что решил записать сына в секцию. Ему сообщили, что запись начинается с восьми утра, он решил прийти пораньше, чтобы успеть занять очередь, однако перед дворцом уже стояло около 50 человек.

Через 45 минут (после начала записи — прим. ред.) выходит знакомый и говорит, что только на утреннее время есть запись, а на вечернее нет, рассказал TagilCity.ru общественник.

Очередь у бассеина
Photo:личная страница Ильи Коровина во "Вконтакте"

По его словам, такая ситуация происходит каждый год.

Во Дворце водных видов спорта TagilCity.ru рассказали, что в текущем году количество мест сокращено на 200 человек, а при перезаписи абонементных групп освобождается не более двух-трех мест.

Мест очень мало было, а желающих очень много. Обычно абонементы продлевают из месяца в месяц. Если сегодня занимается группа 25 человек, то на следующий месяц эти же люди перезаписываются. Люди шли целый день, конечно, была очередь, все хотели записаться. Мы предупреждали, что запись будет с восьми, чтобы приходили пораньше, рассказали во Дворце водных видов спорта.

Там отметили, что для записи новичков был выделен всего один день — 29 сентября. Кроме того, пришли и те, кому нужно было продлить абонемент.

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