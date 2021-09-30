Минеева рассказал о взаимодействии бизнеса и власти в случае новых ограничений

По информации руководителей отечественных бизнес-объединений, у предпринимателей вызывает немалую тревогу рост заболеваемости. По мнению главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, новая волна коронавирусной инфекции если еще и не охватила страну, то можно говорить о том, что она на подступах к ней. Бизнес уже готовится к ее приходу, усиленно вводя противоэпидемические мероприятия. Он надеется, что федеральным правительством и региональными органами власти в случае введения новых ограничений, как и в прошлый раз, будет произведен анализ, как такие меры могут отразиться на предпринимателях.