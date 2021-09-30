В РФ построят два крупных туристических центра

СМИ анонсировали планы строительства сразу двух крупных туристических центров в России. ВЭБ говорит о строительстве на Байкале «курорта мирового уровня» стоимостью в 161 миллиард рублей. А в Крыму местные власти намерены создать аналог Антальи в виде туристического города на 50 тысяч человек.

Как сообщает Мейстер, из-за пандемии уже почти два года россияне вынуждены отдыхать, не покидая своей страны. Но российская туриндустрия при ее огромном потенциале пока не в состоянии удовлетворить туристические потребности жителей страны. Поэтому подобные проекты кажутся назревшими и логичными. Лечение и отдых людям необходимы всегда, а прогнозировать открытие границ в следующем сезоне невозможно. Развитие сети внутренних курортов на этом фоне видится естественным не только с точки зрения сохранения здоровья россиян, но это соответствует и государственным интересам. Теперь деньги, которые российские туристы до этого тратили за рубежом, останутся в стране.

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