Газ Украине будут продавать по предоплате

Все должны осознать, что всепрощения за долги или газового коммунизма в будущем не будет заявил Дмитрий Медведев.

Таким образом, премьер-министр поддержал предложение Газпрома о переходе на предоплатную систему расчетов с Украиной. Медведев также выразил мнение, что необходимо изменить законодательство, чтобы не было возможности задерживать оплату поставок газа при помощи криминальных схем и других манипуляций.