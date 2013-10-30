Газ Украине будут продавать по предоплате
30 октября 2013, 08:50ОбществоЕвгения
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение Газпрома о продаже Украине газа по предоплате. По словам премьера, газового коммунизма больше не будет.
Все должны осознать, что всепрощения за долги или газового коммунизма в будущем не будет заявил Дмитрий Медведев.
Таким образом, премьер-министр поддержал предложение Газпрома о переходе на предоплатную систему расчетов с Украиной. Медведев также выразил мнение, что необходимо изменить законодательство, чтобы не было возможности задерживать оплату поставок газа при помощи криминальных схем и других манипуляций.
Накануне глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что украинская сторона все еще не выплатила 882 млн долларов за газ, поставленный ей в августе. Премьер-министр Украины Николай Азаров признал наличие долгов за поставки топлива, но отметил, что не считает эту проблему критичной.
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