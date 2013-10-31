Камеры ГИБДД будут выявлять выезд на обочину и общение в соцсетях за рулем

Так, в Подмосковье модернизация коснется 48 комплексов фиксации нарушений ПДД «Стрелка-СТ» по четырем направлениям подмосковных дорог и потребует 33 млн руб. В ходе работ функционал комплексов будет расширен — теперь они будут фиксировать движение по обочине, делая сразу несколько снимков одной машины. Если учесть, что тендеры будут проведены до конца декабря, новые возможности у камер появятся в начале 2014 года.

«Я эту меру целиком поддерживаю, — заявил «Коммерсанту» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. — Мособласть давно нас просила поднять санкции за выезд на обочину, что мы и сделали: с 1 сентября штраф составляет 1,5 тыс. руб. Это хамство, когда «самые умные» пылят по обочинам, провоцируя при этом еще большие пробки».

Отметим, что российские регионы постоянно расширяют функционал камер под собственные нужды, поскольку менять КоАП для этого не нужно. К примеру, в Москве 177 камер контролируют выезд на выделенную полосу. Город сейчас проводит эксперимент на Волоколамском шоссе: тестируется технология, позволяющая комплексам распознавать не только машины, но и пешеходов. В Подмосковье камеры уже несколько лет фиксируют выезд на встречную полосу — одно из самых распространенных (и опасных) нарушений.

В Татарстане, который стал традиционной площадкой по отработке технических новинок по борьбе с нарушителями, камеры впервые начали контролировать выезд за стоп-линию. В этой же республике проводился первый эксперимент по вычислению средней скорости на участке трассы с помощью двух камер. Комплексы фиксации нарушений в Татарстане обочину пока не видят, но их применяют для фиксации других нарушений. Как рассказал «Коммерсанту» господин Лысаков, региональное УГИБДД по снимкам уже начало присылать штрафы за непристегнутый ремень и разговор по телефону (если это видно на фотографии).

Кстати, в связи с появившейся возможностью более эффективно контролировать поведение водителей за рулем Госдума планирует изменить КоАП. «Мы обязательно изучим опыт Израиля, где штраф применяется не только за разговор по телефону, но и за любую манипуляцию с гаджетом за рулем, будь то набор SMS, просмотр фотографий или Twitter, — заявил Вячеслав Лысаков. — Скорее всего, будет уточнена формулировка статей кодекса. Неважно, что это за действие — водитель отвлекается от дороги, а значит, опасен».

Напомним, что камеры фиксации нарушений действуют практически во всех регионах России (за исключением Дагестана и Чукотки). В эксплуатации находятся более 2,7 тысяч стационарных и около 3,7 тысяч передвижных комплексов. Если за 2011 год по данным с камер было вынесено 16 млн штрафных постановлений, то по итогам девяти месяцев 2013 года — более 26 млн. Основной вид нарушений, который выявляют камеры, — это превышение скорости.