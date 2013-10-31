Новый седан BMW M3 засняли без камуфляжа

Самая мощная «трешка» окрашена в новый цвет — ярко-голубой «металлик», который, по предварительным данным, будет называться Yas Marina Blue Metallic. Свое имя оттенок получил в честь трассы Формулы-1 «Яс Марина», расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах. На этом автодроме некоторые зоны безопасности выкрашены в похожий голубой цвет. Кроме того, для съемок был выбран седан M3 с карбоновой крышей.

Новинка будет оснащаться трехлитровым шестицилиндровым двигателем с двумя турбинами. Его мощность составит 430 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигнет 500 Нм. Модель станет предлагаться как с шестиступенчатой «механикой», так и с семидиапазонным «роботом» M-DCT.