Новый седан BMW M3 засняли без камуфляжа
Изданию Road and Track удалось заснять на видео седан BMW M3 нового поколения. Автомобиль был запечатлен без камуфляжа во время съемок официального промо-ролика.
Самая мощная «трешка» окрашена в новый цвет — ярко-голубой «металлик», который, по предварительным данным, будет называться Yas Marina Blue Metallic. Свое имя оттенок получил в честь трассы Формулы-1 «Яс Марина», расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах. На этом автодроме некоторые зоны безопасности выкрашены в похожий голубой цвет. Кроме того, для съемок был выбран седан M3 с карбоновой крышей.
Новинка будет оснащаться трехлитровым шестицилиндровым двигателем с двумя турбинами. Его мощность составит 430 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигнет 500 Нм. Модель станет предлагаться как с шестиступенчатой «механикой», так и с семидиапазонным «роботом» M-DCT.
Помимо седана M3, компания BMW также выпустит вариант модели с кузовом «купе», который теперь будет называться M4. Предсерийная версия «четверки» дебютировала в августе на конкурсе элегантности в американском Пэббл-Бич.