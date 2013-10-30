Сергей Носов озвучил пожелания по поводу празднования Дня народного Единства

Сергей Носов отметил, что в свете последних событий, этот день приобретает особое значение, и подходы к празднованию, к его наполнению должны измениться. Валерий Георгиевич Суров, заместитель Главы администрации по социальной политике, озвучил, что всего будет проведено около 100 мероприятий. Основное действо, конечно, будет в парке им. Бондина.

Кроме того, по словам зама возможно участие ребят из нашумевшего конфликта. Есть мероприятия, где бы они могли бы принять участие.

Сергей Константинович важный акцент сделал на то, что в программе празднике должны преобладать совместные мероприятия представителей всех национальностей.

Не только пирожки, но и национальная кухня, элементы соревнования, презентации, национальные игры, обычаи. Всё это должно присутствовать!

В день национального единства национальные коллективы, чье участие пока под вопросом из-за организационных моментов, не должны быть обижены.

В настоящее время также прорабатываются варианты обеспечения безопасности граждан на празднике.

Особняком стал вопрос празднования Дня народного Единства в деревне Усть-Утка у Мемориального комплекса «Единство народов». Там состоится торжественный митинг, посвященный государственному празднику. Вообще Усть-Утка – это прекрасное перспективное место, где возможна организация замечательного туристического отдыха, как сказал Сергей Носов. Там есть и Демидовские пристани, и два музея Мамина-Сибиряка.

Стало известно, что в мероприятии примут участие: вице-губернатор Свердловской области – Руководитель Администрации Свердловской области Силин Яков Петрович, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, также член Генерального совета партии, секретарь Регионального политического совета партии «Единая Россия» Шептий Виктор Анатольевич, Глава Нижнего Тагила – Носов Сергей Константинович, Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, Имам Местной мусульманской религиозной организации «Махалля» Галеев Фанис Саетгиреевич, а также представители общественности и трудовых коллективов города.

Празднование мероприятия, по словам Сергея Константиновича, несмотря на погоду, не должно обременять, не должно казаться «обязаловкой». Именно поэтому для тагильчан – гостей и участников – будут созданы все условия для того, чтобы с комфортом добраться до места. Кроме того, будет возможность согреться в любом из предоставленных автобусов, в местном клубе. Кстати, при образовании гололеда трасса будет посыпана специальной насыпью.

О времени проведения самых разных мероприятий в честь Дня народного Единства пользователи TagilCity.ru могут ознакомиться в разделе Афиши на 4 ноября.

Далеко не каждый человек может придумать что-то новенькое. И ведь зачастую не требуется открыть новый закон природы или усовершенствовать реактивный двигатель - достаточно оригинального поздравления с днем рождения, но воображение отказывает и приходится отделываться стандартными пожеланиями... Больше так не придется поступать, ведь у нас есть огромный банк поздравлений в стихах и прозе, а потому вы сможете блеснуть оригинальностью!