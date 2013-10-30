Шопинг в Таллине

В Таллине огромное количество мест, где можно приобрести все, что душе угодно. Магазины, универмаги, бутики, дизайнерские магазины, антикварные магазины, магазины элегантной обуви, магазины ювелирных товаров, магазины ручных изделий и сувениров – это лишь малая часть того, что можно здесь найти. Торговые центры и универмаги предлагают туристам не только совершить покупки, но и отдохнуть в ресторане или кафе. А кроме известных во всем мире брендов в Таллине можно обнаружить для себя изделия высокого качества от эстонских дизайнеров.

Торговые районы Таллина

Главная улица для покупок в Таллине – это Виру, на которой расположено множество магазинов. Улица берет начало в Старом городе и продолжается до площади Ратуши. Кроме проведения шопинга, в Старом городе можно ощутить и неповторимый дух средневековья. Однако перед поездкой сюда, забронируйте один из номеров, которые предлагают гостиницы в таллине, чтобы потом не беспокоиться о жилье. В любой из стран путешественники ищут особенные изделия и местные сувениры. Кроме них, в Старом городе предлагаются также изделия ручной работы.

На улице Viru Väljak находится множество таких больших магазинов, как Lemon, Kaubamaja, Foorum, Viru Keskus. Большие торговые центры – это Ulemiste Keskus и Rocca al Mare. Старинная аптека Таллина является один из самых знаменитых магазинов города. Ее здание располагается на площади Ратуши.

В районе городского порта также находятся разнообразные супермаркеты, гипермаркеты и минимаркеты, рассчитанные на многочисленных туристов, а также финнов, приезжающих сюда за дешевым спиртным. Путешественникам свои номера предлагает отель эколэнд таллин, который с радостью принимает гостей.

Что купить в Таллине

В городе можно купить не просто тривиальные сувениры, но по-настоящему уникальные изделия, причем уникальные не только потому, что сделаны они в Эстонии. К примеру, лавка «Крамбуда» торгует сувенирами, которые изготовлены по средневековым образцам. Это изделия из кожи, стекла, дерева, металла, а также одежда и керамика.

В магазине «Nu nordik» выставлены на продажу современные эстонские дизайнерские произведения, а специализация магазина «Saaremaa Sepad» основана на продаже ручных кованых изделий. Дворик мастеров «Meistrite hoov» продает товары мастеров прошлых столетий.