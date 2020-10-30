Авиасообщение с Норильском может быть нарушено

Авиасообщение с Норильском может быть нарушено

Сегодня, 21:12ОбществоPhoto: pixabay.com
Администрация Красноярского края затянула процесс введения в действие соглашения между Росавиацией, Красноярским краем, «НордСтаром» и аэропортом «Норильск». С целью взаимодействия последних двух компаний региональный руководитель Александр Усс попросил президента держать на особом счету ситуацию.

«Новые известия» пишут, что тщательное отслеживание необходимо ввиду того, что аэропорт и основная региональная авиакомпания подконтрольны «Норникелю». Владимир Путин поручил правительству провести работу по внесению изменений в ФЗ «О защите конкуренции», сформировав проект соглашения. Авиакомпания «НордСтар» получит ряд преференций, сохраняя при том плоские тарифы, объем и условия оказания транспортных услуг.

Авиаперевозчик передал первоначальный вариант соглашения в правительство края еще в конце прошлого года. Однако работа над текстом документа в существенной степени замедлилась. Только совсем недавно в Росавиацию поступил ответ относительно его статуса.

Со слов председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, из-за пандемии ковида значительно сдвинулся спрос на пассажирские авиаперевозки. Соответственно, было решено откорректировать гарантированный объем перевозок. Помимо того, согласование проекта правительством края продолжится с нормализацией региональной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Отмечается, что фактически правительство Красноярского края затягивает исполнение поручений президента РФ, которые сам же край и начал.

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