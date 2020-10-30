Разработка Group-IB защитила российские банки от ущерба в сотни миллионов рублей

Group-IB — российская IT-компания, основное направление работы которой — защита от киберугроз. Разработанная специалистами компании технология Global ID позволяет создать цифровой отпечаток пользователя, собираемый по его действиям на сайте и в мобильном приложении банка. Каждый раз, когда происходит вход, действия пользователя сличаются с цифровым аналогом. Это позволяет выявить мошенников, сумевших проникнуть в аккаунт на сайте или в приложении, пишет ИНТЕРФАКС.