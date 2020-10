Разработка Group-IB защитила российские банки от ущерба в сотни миллионов рублей

Разработанная отечественными IT-специалистами комплексная система защиты от киберугроз Fraud Hunting Platform за полгода защитила 5 крупных российских банков. Финучреждения не потеряли более 300 млн рублей.

Group-IB — российская IT-компания, основное направление работы которой — защита от киберугроз. Разработанная специалистами компании технология Global ID позволяет создать цифровой отпечаток пользователя, собираемый по его действиям на сайте и в мобильном приложении банка. Каждый раз, когда происходит вход, действия пользователя сличаются с цифровым аналогом. Это позволяет выявить мошенников, сумевших проникнуть в аккаунт на сайте или в приложении, пишет ИНТЕРФАКС. Кроме этого Fraud Hunting Platform может определять скрытые угрозы и даже подозрительные связи. Таким образом, можно вычислять тех, кто причастен к кибератаке. Как отметил руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству компании Group-IB Павел Крылов, система способна справляться с интенсивными нагрузками. Она не только обрабатывает десятки миллионов обращений к различным ресурсам, но и мгновенно блокирует вредоносную активность «Новую систему можно назвать эволюционным развитием семейства продуктов Group-IB для защиты от онлайн-мошенничества», — заявил Крылов. Компания разработала еще один сервис — Preventive Proxy. Он определяет вредоносных ботов и блокирует их. При этом боты, которые работают в рамках полезных сервисов, например, поисковых систем, не блокируются.

