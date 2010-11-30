Идействуй! Мотив провозгласил новый лозунг

Новый имидж торговой марки МОТИВ выражает основные ценности Компании – эмоциональную близость к абонентам, лидерские качества и высокую динамику развития. По-прежнему, одним из главных стилеобразующих элементов бренда остается оранжевая краска, но на этот раз вместо ярких клякс и брызг на логотипе Компании изображен аккуратный штрих в виде улыбки, на фоне которого выделяется новый статус МОТИВ: «Общение. Интернет. Бизнес».

Имиджевую концепцию и стратегию рекламной кампании в поддержку имиджа разработали специалисты РА «Восход». В качестве актуальных инструментов продвижения бренда МОТИВ планирует использовать телевизионные ролики, наружную рекламу, аудиоролики, Интернет-маркетинг, оригинальные арт-инсталляции и промо-проекты. Смене имиджа предшествовала тизерная кампания, целью которой было заинтриговать потребителя и подготовить почву для обновления образа Компании. На акватории городского пруда в самом центре Екатеринбурга были инсталлированы 6 гигантских оранжевых уток, что привлекло внимание СМИ ивызвало интерес у жителей города.

«Смена имиджа стала своеобразным способом подвести итоги развития Компании накануне ее 15-летнего юбилея. Мы вышли на качественно новый уровень, и это потребовало соответствующих изменений в образе бренда, - отмечает Директор по маркетингу ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова. – Мы верим в то, чтоновыйслоган «Идействуй!» станет близок всем жителям Свердловской области – школьникам и студентам, родителям и их детям, корпоративным клиентам или абонентам уважаемого возраста. Ведь у каждого есть своя заветная мечта. И мы готовы делать все возможное для того, чтобы наши пользователи смогли воплотить в жизнь свои самые смелые и прекрасные идеи. Именно поэтому мы заботимся о том, чтобы связь МОТИВ работала качественно и бесперебойно, и ничто не препятствовало нашим абонентам свободно общаться и идействовать».

Последний раз МОТИВ обновлял имидж в 2007 году. Тогда из логотипа Компании исчезли серый цвет и строгие линии. Оператор изменил символику бренда ипризвал абонентов к созданию оранжевого настроения благодаря активному общению, а слоганом Компании стал жизнерадостный лозунг «МОТИВ. Создай настроение!».