Идействуй! Мотив провозгласил новый лозунг
29 ноября МОТИВ начинает кампанию по смене имиджа бренда, призванную подчеркнуть широкий спектр услуг оператора и их доступность для каждого жителя Свердловской области. Новым слоганом бренда станет сильный эмоциональный призыв «Идействуй!» - лаконичный неологизм, произведенный из слов «идея» и «действуй».
Новый имидж торговой марки МОТИВ выражает основные ценности Компании – эмоциональную близость к абонентам, лидерские качества и высокую динамику развития. По-прежнему, одним из главных стилеобразующих элементов бренда остается оранжевая краска, но на этот раз вместо ярких клякс и брызг на логотипе Компании изображен аккуратный штрих в виде улыбки, на фоне которого выделяется новый статус МОТИВ: «Общение. Интернет. Бизнес».
Имиджевую концепцию и стратегию рекламной кампании в поддержку имиджа разработали специалисты РА «Восход». В качестве актуальных инструментов продвижения бренда МОТИВ планирует использовать телевизионные ролики, наружную рекламу, аудиоролики, Интернет-маркетинг, оригинальные арт-инсталляции и промо-проекты. Смене имиджа предшествовала тизерная кампания, целью которой было заинтриговать потребителя и подготовить почву для обновления образа Компании. На акватории городского пруда в самом центре Екатеринбурга были инсталлированы 6 гигантских оранжевых уток, что привлекло внимание СМИ ивызвало интерес у жителей города.
«Смена имиджа стала своеобразным способом подвести итоги развития Компании накануне ее 15-летнего юбилея. Мы вышли на качественно новый уровень, и это потребовало соответствующих изменений в образе бренда, - отмечает Директор по маркетингу ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова. – Мы верим в то, чтоновыйслоган «Идействуй!» станет близок всем жителям Свердловской области – школьникам и студентам, родителям и их детям, корпоративным клиентам или абонентам уважаемого возраста. Ведь у каждого есть своя заветная мечта. И мы готовы делать все возможное для того, чтобы наши пользователи смогли воплотить в жизнь свои самые смелые и прекрасные идеи. Именно поэтому мы заботимся о том, чтобы связь МОТИВ работала качественно и бесперебойно, и ничто не препятствовало нашим абонентам свободно общаться и идействовать».
Последний раз МОТИВ обновлял имидж в 2007 году. Тогда из логотипа Компании исчезли серый цвет и строгие линии. Оператор изменил символику бренда ипризвал абонентов к созданию оранжевого настроения благодаря активному общению, а слоганом Компании стал жизнерадостный лозунг «МОТИВ. Создай настроение!».
Согласно исследованиям компании «ИНФОРМ-S», проведенным в конце 2009 года, более трети абонентов МОТИВ считают рекламу бренда запоминающейся, динамичной и очень позитивной. Местный оператор также лидирует по показателю «предпочтительная марка»: более 20% пользователей других сотовых сетей Свердловской области предпочтут обслуживаться в МОТИВе, если встанет вопрос о смене оператора. Компания находится среди лидеров и по показателю спонтанной известности: более 82% абонентов разных мобильных операторов при ответе на вопрос «Какие операторы сотовой связи Свердловской области вам известны?» называют бренд МОТИВ. Кроме того, оператор опережает других игроков рынка сотовой связи области по уровню доверия и лояльности своих абонентов к Компании– 51,4 % пользователей сотовой связи МОТИВ готовы безоговорочно рекомендовать оператора своему окружению.