Медведев предложил при рождении третьего ребенка бесплатно выделять россиянам земельные участки
30 ноября 2010, 13:54Общество
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Президент Дмитрий Медведев представил свое ежегодное послание к Федеральному посланию. Как и ожидалось, послание носило социальный характер, основными его темами стала поддержка детства, молодых и многодетных семей.
Президент назвал ряд мер для поддержки многодетных семей. Так, Медведевпредложил выделять семьям при рождении третьего ребенка бесплатныеземельные участки под дом или дачу, а также ввести для них налоговыельготы.
«26 млн. детей и подростков, проживающих в нашей стране, должныполноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми, стать еедостойными гражданами - это задача номер один для всех нас», -подчеркнул президент.
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