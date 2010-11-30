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Медведев предложил при рождении третьего ребенка бесплатно выделять россиянам земельные участки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медведев предложил при рождении третьего ребенка бесплатно выделять россиянам земельные участки

30 ноября 2010, 13:54Общество
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