Медведев сегодня обратится с ежегодным посланием
30 ноября 2010, 08:29ОбществоОльга
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Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Мероприятие состоится в 12:00 мск в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Ожидается, что упор в послании будет сделан на социальную составляющую -от вопросов благотворительности до помощи бездомным детям. Также речь,как ожидается, может пойти о модернизации российской экономики иполитической системы. Кроме того, источники СМИ сообщали, чтомеждународная часть послания будет посвящена курсу на сближение с ЕС иСША, сообщает РБК.
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