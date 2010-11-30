Медведев сегодня обратится с ежегодным посланием

Ожидается, что упор в послании будет сделан на социальную составляющую -от вопросов благотворительности до помощи бездомным детям. Также речь,как ожидается, может пойти о модернизации российской экономики иполитической системы. Кроме того, источники СМИ сообщали, чтомеждународная часть послания будет посвящена курсу на сближение с ЕС иСША, сообщает РБК.