Новый Устав Свердловской области принят почти единогласно

Как передает «УралПолит.Ru», согласно новому варианту устава, две нынешних палаты регионального парламента предлагается объединить в одну. Количество депутатов будет сохранено, интересы жителей Свердловской области в обновленном заксобрании будут представлять 49 парламентариев, избранных на пятилетний срок. Предполагается, что 28 депутатов будут избраны в законодательное собрание по партийным спискам, а 21 депутат по одномандатным округам.

Выборы обновленного состава заксобрания из 49 депутатов предлагается назначить на второе воскресенье марта 2012 года. При этом депутаты облдумы, получившие мандаты в марте нынешнего года, сохранят за собой депутатские кресла до марта 2014 года. Таким образом на протяжении двух лет заксобрание Свердловской области будет функционировать в количестве 63 народных избранников. Что касается изменений функционирования исполнительной власти, то срок губернаторских полномочий увеличен до 5 лет (на данный момент губернатор Свердловской области назначается на 4 года). Губернатор «на основании принимаемого им решения вправе возглавить правительство Свердловской области».