С 20 декабря в Нижнем Тагиле начнут работать елочные базары
30 ноября 2010, 14:33ОбществоОльга
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С 20 декабря в Нижнем Тагиле начнется продажа живых елей. При этом поставщики елок обязаны иметь порубочный билет, сообщает пресс-служба администрации.
Но уже сейчас можно купить искусственные новогодние елки, представленныев тагильских магазинах в самом широком ассортименте. Покупателямпредлагают елки от 50 сантиметров до 3-х метров, по цене от 700 рублейдо 14,5 тысяч.
Искусственные елки должны быть выполнены из негорючего материала исоответствовать всем требованиям пожарной безопасности, напомниланачальник управления по развитию потребительского рынка и услугАдминистрации города Татьяна Семиколенных.
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