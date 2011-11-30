Как выбрать швейную машинку

Швейные машины «эконом-класса»

Есливы хотите купить швейную машину на всякий случай «для дома, для семьи»,и будете использовать ее редко, то вам подойдёт самый недорогой ипростой тип изделий. Управление ими осуществляется вручную – с этимсправится даже самая неопытная рукодельница. Придя в магазин швейныхмашин, следует проверить, есть ли у выбранной вами модели краеобметочные швы для обработки срезов тканей и, неплохо бы иметьпотайной шов для обработки низа готовых изделий – брюк, например.

Такиемодели не предполагают ежедневной работы, у них облегченный механизм.Длины стежка, обычно, не поддаётся плавной регулировке, а имеетнесколько фиксированных величин. Любая из них выполняет не более 20-тиразличных операций и практически каждая оснащена съёмной рукавнойплатформой.

Электронные швейные машины

Есливы «продвинутая» портниха и шьёте себе и домочадцам одежду, то вамследует обратить внимание на электронные швейные машины. Управление вних осуществляется специальным микропроцессором, в котором запрограммированы режимы шитья. Выбирая в магазине такую технику,обратите внимание на простоту компьютерного меню и удобство управления.Позовите менеджера – продажа швейных машин – это квалифицированная работа. Вам должны ответить на вопросы ипродемонстрировать возможности выбранной модели. Внимательно изучаяинструкцию, вы поймёте, что она шьёт не только самые капризные ткани отджинсы до шифона, но и выполняет множество декоративных бордюров,вышивает буквы, цифры и монограммы. И это лишь одно из многих достоинствтаких моделей.

Многие из нихоснащаются встроенным оверлочным устройством с функцией обрезки иодновременной обметки края. Если вы шьёте изделия не только из лёгкихтканей, проверьте есть ли в выбранной модели петли для тяжёлых тканей. Обратите внимание на модели с горизонтальным расположением челнока. Уних выше качество прямой строчки и шьют они намного тише.

Компьютерные швейные машины

Швейно-вышивальныемашинки, управляемые компьютером – это высший пилотаж в этой области. Их даже относят к оборудованию профессионального уровня. Эти модели,достаточным выбором которых может располагать только специализированныймагазин швейных машин,оснащаются или небольшим дисплеем, на который отображает номер ипараметры выбранной операции или полноразмерным жидкокристаллическимдисплеем большого размера. Последняя модификация даёт советы ирекомендации по поводу выполнения операции. На такой машинке можно«сочинять» собственные строчки!

На корпус выведено лишь несколько «горячих» клавиш: обрезки нити, реверса, автоматической закрепки строчкии самые часто применяемые рабочие операции. Большинство моделей имеетвышивальный блок, и возможность подключаться к Интернету, для скачиваниявышивок из сети.

Понятно, что это самые дорогие швейные машины.