Проверка бензина в Нижнем Тагиле: качественное топливо в городе есть

Мы заранее договорились со всеми участниками, что оплата проверки двух образцов ложится на плечи самих компаний. И сейчас непонятно, почему компания Лукойл отказалась публично проверять свое топливо. Оно было помещено в специальные резервуары, проверка была запротоколирована по всем правилам и топливо без каких-либо нарушений условий хранения было доставлено в лабораторию. Мы дали компаниям время для оплаты проверки, однако это сделали не все. Почему - официальных данных пока нет рассказывает активист движения Игорь Балуев.