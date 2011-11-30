Проверка бензина в Нижнем Тагиле: качественное топливо в городе есть
Стали известны результаты проверки качества бензина в Нижнем Тагиле. Как мы уже сообщали, у организаторов официальная договоренность была с тремя топливными компаниями. Это компании Газпромнефть, Уралконтрактнефть и Лукойл. В начале ноября инициаторы проверки, активисты ОД «Тагил без ям», провели забор шести образцов топлива на двух АЗС от каждой компании.
Ранее стало известно, что участие в проверке примут только две компании, а Лукойл по невыясненным причинам оплату счета от лаборатории не сделал.
Мы заранее договорились со всеми участниками, что оплата проверки двух образцов ложится на плечи самих компаний. И сейчас непонятно, почему компания Лукойл отказалась публично проверять свое топливо. Оно было помещено в специальные резервуары, проверка была запротоколирована по всем правилам и топливо без каких-либо нарушений условий хранения было доставлено в лабораторию. Мы дали компаниям время для оплаты проверки, однако это сделали не все. Почему - официальных данных пока нет рассказывает активист движения Игорь Балуев.
Сегодня, 30 ноября, пришли результаты проверки бензина. В протоколе испытаний о 4 образцах топлива от компаний Газпромнефть и Уралконтрактнефть говорится: «По результатам проведенных испытаний в представленном образце значения контролируемых показателей находятся в пределах нормативов, установленных ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) «Топлива моторные. Бензин неэтиловый. Технические условия»».
Как сообщает руководитель исследовательского отдела лаборатории, все проверенные образцы топлива действительно соответствуют стандартам и могут по праву называтся качественным топливом. И теперь тагильчане знают, что в Нижнем Тагиле оно точно есть.
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