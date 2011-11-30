Врачу Майкла Джексона дали реальный срок

При оглашении вердикта судья Майкл Пастор поставил Мюррею в вину «злостное пренебрежение» профессиональными обязанностями, ложь и обман доверия пациента.

Конрад Мюррей злоупотребил доверием своего пациента. А использование пропофола было безумием. Мюррей во время процесса неоднократно лгал, он так и не раскаялся в своих преступных действиях заявил судья.

Также Мюррей навсегда лишился врачебной практики и должен будет выплатить семье Джексона 100 млн долларов.

Судья отклонил просьбу защиты приговорить Мюррея к условному сроку. На суровом наказании настаивала семья певца, хотя при этом родственники Джексона в письменном заявлении указали: «Мы не собираемся мстить. Майкла уже ничто не вернет».

Сам Конрад Мюррей виновным себя не считает. В одном из телеинтервью он так и сказал: «Я не считаю себя виновным, так как не совершал ничего плохого».

Мюррею предстоит отбывать срок в окружной тюрьме. По прошествии части срока он сможет просить об условно-досрочном освобождении, однако судья особо отметил, что он вряд ли его заслужит.

Напомним, Майкл Джексон скончался в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года от остановки сердца, вызванной передозировкой пропофолом, который ему выписывал доктор Мюррей. Обвинение инкриминировало врачу профессиональную халатность, промедление с вызовом неотложки, утаивание от врачей факта регулярных инъекций певцу сильнодействующего препарата.

Защита врача настаивала на том, что Джексон сам ввел себе опасную дозу лекарства, в то время как обвинение утверждало, что укол сделал именно Мюррей.