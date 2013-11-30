Детям-сиротам и опекаемым Нижнего Тагила тоже устроили праздник в честь Дня Матери (ФОТО)

Мероприятие прошло по инициативе специалистов отделения сопровождения опекаемых ГБУ СОН СО «СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил» и Управление социальной политики по Ленинскому району. Организатором же выступил МОУ ДОД Дом детского творчества Ленинского района города Нижний Тагил.

Как всегда тепло и душевно, в атмосфере семейного праздника, для замещающих семей прошла праздничная программа, посвященная дню Матери. Приглашенные на праздник семьи получили огромное удовольствие от концерта, подготовленного педагогами МОУ ДОД Дом детского творчества Ленинского района города Нижний Тагил со своими воспитанниками. Все приняли активное участие в различных конкурсах: танцевали, рисовали, пели. Ребята сказали много добрых теплых слов своим мамам, бабушкам.

Каждый в этот день вспомнил, насколько важно проявлять свои чувства, особенно, когда речь идет о тех, кто дал нам жизнь и воспитание.