Кто стал «Человеком года - 2020» в Свердловской области?

Кто стал «Человеком года - 2020» в Свердловской области?

Сегодня, 14:00ОбществоPhoto: Пресс-служба РМК
Впервые в истории премии ее лауреатами стали трое – соучредители Фонда святой Екатерины: генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и основатель компании «Сима-Лэнд» Андрей Симановский.
Photo:Пресс-служба РМК

Предприниматели отмечены за помощь региону в борьбе с пандемией коронавируса. Торжественная церемония состоялась 26 ноября.

С момента наступления острой фазы пандемии коронавируса весной 2020 года Фонд святой Екатерины активно включился в работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддержке населения, попавшего в сложную жизненную ситуацию из-за введения режима ограничений. Были закуплены крупные партии средств индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты, кислородные концентраторы и прочее медицинское оборудование. Станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса переданы тридцать новых автомобилей и кислородная станция. С начала ноября Фонд святой Екатерины начал обеспечение медиков «красной» зоны горячим питанием. Кроме того, в рамках гуманитарной программы нуждающимся семьям Свердловской области было доставлено более 100 000 продуктовых наборов.

Премия «Человек года» учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 году и вручается уже в одиннадцатый раз. Премией отмечаются самые прогрессивные люди Екатеринбурга и Свердловской области, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, имеют солидную репутацию в профессиональном сообществе, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты.

Ранее Игорь Алтушкин за помощь России в борьбе с коронавирусом был награждён по указу президента Владимира Путина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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