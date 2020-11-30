Кто стал «Человеком года - 2020» в Свердловской области?

С момента наступления острой фазы пандемии коронавируса весной 2020 года Фонд святой Екатерины активно включился в работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддержке населения, попавшего в сложную жизненную ситуацию из-за введения режима ограничений. Были закуплены крупные партии средств индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты, кислородные концентраторы и прочее медицинское оборудование. Станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса переданы тридцать новых автомобилей и кислородная станция. С начала ноября Фонд святой Екатерины начал обеспечение медиков «красной» зоны горячим питанием. Кроме того, в рамках гуманитарной программы нуждающимся семьям Свердловской области было доставлено более 100 000 продуктовых наборов.