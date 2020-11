Кто стал «Человеком года - 2020» в Свердловской области?

Впервые в истории премии ее лауреатами стали трое – соучредители Фонда святой Екатерины: генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и основатель компании «Сима-Лэнд» Андрей Симановский.

Photo: Пресс-служба РМК Предприниматели отмечены за помощь региону в борьбе с пандемией коронавируса. Торжественная церемония состоялась 26 ноября. С момента наступления острой фазы пандемии коронавируса весной 2020 года Фонд святой Екатерины активно включился в работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддержке населения, попавшего в сложную жизненную ситуацию из-за введения режима ограничений. Были закуплены крупные партии средств индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты, кислородные концентраторы и прочее медицинское оборудование. Станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса переданы тридцать новых автомобилей и кислородная станция. С начала ноября Фонд святой Екатерины начал обеспечение медиков «красной» зоны горячим питанием. Кроме того, в рамках гуманитарной программы нуждающимся семьям Свердловской области было доставлено более 100 000 продуктовых наборов. Премия «Человек года» учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 году и вручается уже в одиннадцатый раз. Премией отмечаются самые прогрессивные люди Екатеринбурга и Свердловской области, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, имеют солидную репутацию в профессиональном сообществе, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты. Ранее Игорь Алтушкин за помощь России в борьбе с коронавирусом был награждён по указу президента Владимира Путина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

