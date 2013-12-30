5 аргументов в пользу покупки Samsung Galaxy Note 3

Среди планшетофонов нет еще такого накала конкурентной борьбы, как на рынке смартфонов. В связи с этим недавно представленный Samsung Galaxy Note 3 практически не имеет серьезных соперников. Однако все же можно определить пять моментов, которые выгодно выделяют этот гаджет от своих основных конкурентов.

Корпорация Samsung каких-то два года назад открыла для пользователей новую нишу мобильных устройств. Ей стал сегмент рынка мобильных гаджетов, представляющих собой сочетание планшета и смартфона. И по сей день модель Galaxy Note имеет громадное количество поклонников. Но если недавно данный смартпэд считался единственным представителем этого класса мобильных гаджетов, то в настоящее время у него появились подражатели. Среди них можно выделить Acer Liquid S2, LG G Pro и HTC One Max. По каким же характеристикам изделие Samsung является наиболее привлекательным устройством и обходит своих соперников.

1. Операционная система

Сегодня можно утверждать, что корпорация Samsung считается производителем, довольно часто обновляющим прошивки для своих мобильных гаджетов. В связи с тем, что Samsung - это крупнейший поставщик устройств, управляемых Android, компания Google довольно снисходительно относится к ее изделиям, благодаря чему новые версии прошивки становятся для них доступными в первую очередь.

Модель Galaxy Note 3 поступает в продажу с установленной операционной системой Android 4.3 Jelly Bean, на Acer Liquid S2 и LG G Pro стандартными предустановленными версиями являются Android 4.1.2 и 4.2.2. На основании сложившейся тенденции можно уверенно утверждать, что смартпэд Galaxy Note 3 в настоящее время управляется новейшей версией Android, и когда появится еще более новая версия - ее установят именно на смартпэд от Samsung. На основании этого, можно считать, что с точки зрения программного обеспечения Samsung Galaxy Note 3 находится вне конкуренции.

2. Размеры

При сравнении трех выбранных планшетов, наиболее габаритное изделие от Samsung. У Galaxy Note 3 высота и длина 151 мм на 79 мм. Однако мы считаем, что это наоборот является преимуществом, так как:

всю площадь смартпэда занята экраном, который занимает практически всю лицевую часть корпуса устройства;

у Galaxy Note 3 самый тонкий корпус, он имеет толщину в 8,3 мм, в то время как у Acer Liquid S2 – 9 мм, а у LG G Pro - 9,4 мм.

В этом контексте также стоит отметить фирменные чехлы S View Cover, которые благодаря специальному механизму крепления, практически не увеличивают массогабаритные показатели устройства.

3. Оперативная память

У всех трех смартпэдов в активе довольно мощное "железо". LG G Pro обладает четырехядерным Snapdragon 600, в моделях Acer Liquid S2 и Samsung Galaxy Note 3 установлен более мощный чип Snapdragon 800 с графикой Krait 400.

Но для Android-устройств быстродействие определяется не только процессором, но еще и оперативной памятью. По этому параметру Samsung Galaxy Note 3 находится впереди своих соперников. Для устройства Galaxy Note 3 корпорация Samsung предусмотрела оперативную память на 3 гигабайта, у конкурентов же этот показатель равняется 2-м гигабайтам. А это значит, что гаджет от Samsung по быстродействию находится впереди своих конкурентов.

4. Камера

Следует заметить, что все три отобранных для сравнения устройства имеют схожие модули камеры. Для них предусмотрен 13-мегапиксельный сенсор с автофокусом и LED-вспышкой. Но из-за различий в программном обеспечении, в характеристиках камер есть отличия. Из-за более продвинутого ПО для камеры Galaxy Note 3, этот смартпэд обгоняет своих конкурентов. В частности только в нем есть стабилизатор изображений, позволяющий избегать размытой картинки. Также Galaxy Note 3 находится впереди соперников и по качеству видеосъемки.

5. Стилус S Pen

Отличительной чертой всех Galaxy Note считался стилтус (перо), получивший фирменное название S Pen. Конечно, есть люди которым он не нравится, но эта нелюбовь проходит сразу после использования этого аксессуара. Удобство управления смартпэдами после первого же использования стилтуса становится очевидным.