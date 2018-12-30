Возгорание в оркестровой яме: учебная эвакуация прошла в цирке Нижнего Тагила

29 декабря в Нижнетагильском цирке прошли плановые учения по действиям персонала при возникновении пожара, с привлечением сотрудников МЧС.

Согласно плану учения, возгорание было в оркестровой яме, а трое детей потерялись в дыму при эвакуации.

В тренировке участвовали 60 сотрудников цирка, и были задействовано 7 единиц пожарной техники.