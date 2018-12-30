Возгорание в оркестровой яме: учебная эвакуация прошла в цирке Нижнего Тагила
Сегодня, 11:07ОбществоФото: ТК «Телекон»
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Учения по действиям персонала в случае возникновения пожара прошли в Нижнетагильском цирке.
Сюжеты: Нижний Тагил
29 декабря в Нижнетагильском цирке прошли плановые учения по действиям персонала при возникновении пожара, с привлечением сотрудников МЧС.
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Согласно плану учения, возгорание было в оркестровой яме, а трое детей потерялись в дыму при эвакуации.
В тренировке участвовали 60 сотрудников цирка, и были задействовано 7 единиц пожарной техники.
В результате действий спасателей пропавших детей спасли, эвакуация зрителей прошла успешно. Учения прошли эффективно и получили оценку «хорошо», пишет telecon-tv.ru.
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