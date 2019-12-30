Бывшее руководство «ВТБ Страхования» заподозрили в хищении 900 млн рублей

Предположительно «ВТБ Страхование» перевело на счета «Национальной медслужбы» («НМС») деньги за неоказанные услуги. При этом главой «НМС» является сам Владимир Беспалько.

Телеграм-канал «Небрехня» пишет о финансовых махинациях между «ВТБ Страхование» и «Национальной медслужбой». Так, весной 2017 года ООО СК «ВТБ Страхование» заключило с ООО «Национальная медслужба» два договора на медицинское и медико-сервисное обслуживание. Из документов следует, что «НМС» получила от «ВТБ Страхование» 885 миллионов рублей. При этом цена услуг, которые сервисная компания оказала заказчику, не превышает 61,5 миллиона рублей.

Интересно, как «ВТБ Страхование» рассчитало свои обязательства. На счета «НМС» каждый месяц переводилась крупная сумма за всех застрахованных лиц. Большая часть из этих граждан вообще никогда не контактировала с медперсоналом.

Кроме этого, «Национальная медслужба» в суде взыскала с «ВТБ Страхование» около 258 миллионов рублей за сервисные услуги по упомянутым выше соглашениям. Таким образом, если вычесть сумму за реально оказанные услуги, то «ВТБ Страхование» потеряло примерно 901 миллион рублей. Данные средства оказались на счетах «НМС».

Отметим, что подписи на всех нужных документах ставил экс-первый заместитель гендиректора «ВТБ Страхование», член правления Олег Меркулов. От «НМС» бумаги подписывал Владимир Беспалько. Последний в то время был генеральным директором компании. На данный момент Беспалько имеет свыше 50% в уставном капитале организации.

Сам Владимир Беспалько являлся директором департамента урегулирования убытков и советником генерального директора ООО «ВТБ Страхование». В его обязанности входил контроль за деньгами по договорам страхования.