Юным тагильчанам вручили подарки за победу в детских творческих конкурсах
Сегодня, 17:10ОбществоФото: ntagil.org
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Сегодня, 30 декабря, в ГДДЮТ прошел новогодний праздник для маленьких тагильчан из многодетных или замещающих семей, а также для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из рук главы города Владислава Пинаева ребята получили подарки за победу в творческих конкурсах «Сказочная елочка» и «Ужин с Дедом Морозом», где они мастерили елочные игрушки и рисовали рисунки.
Мэр пожелал всем присутствующим на празднике исполнения желаний в новом году:
Пусть Новый год принесет вам много новых друзей,интересных открытий и новых успехов в учебе, творчестве и спорте.
Дети посмотрели новогодний мюзикл «Новые приключения бременских музыкантов» в постановке Алены Галкиной, а после поучаствовали в игровой программе вокруг елки. Все ребята получили сладкие подарки.
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