Юным тагильчанам вручили подарки за победу в детских творческих конкурсах

Из рук главы города Владислава Пинаева ребята получили подарки за победу в творческих конкурсах «Сказочная елочка» и «Ужин с Дедом Морозом», где они мастерили елочные игрушки и рисовали рисунки.

Мэр пожелал всем присутствующим на празднике исполнения желаний в новом году:

Пусть Новый год принесет вам много новых друзей,интересных открытий и новых успехов в учебе, творчестве и спорте.