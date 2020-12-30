Фонд Росконгресс запускает социальный проект дополнительного образования

По словам председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, у любого россиянина есть право на получение образования. Представители Фонда Росконгресс выступили с таким предложением для предоставления несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, возможности с успехом реализовать себя, получить нужные знания, умения и закрепить уже имеющиеся навыки.