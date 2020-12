Фонд Росконгресс запускает социальный проект дополнительного образования

В Российской Федерации запустят проект дополнительного образования «Школьный друг». Его автором является Фонд Росконгресс. Программа организации создана для несовершеннолетних, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Ученики выпускных классов школ получат еще один шанс получить образование по школьной программе. Они повысят свою успеваемость, а потом хорошо сдадут экзамены. Об этом пишет rbgmedia.ru. Проект презентовали в Санкт-Петербурге в рамках заседания комиссии по делам несовершеннолетних в администрации Василеостровского района. В совещании приняли участие сотрудники школ, а также полицейские и работники специальных учреждений по работе с трудными детьми. Участники мероприятия обсудили сроки реализации проекта и дальнейшие направления в совместной работе фонда и учреждений для проблемных подростков. По словам председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, у любого россиянина есть право на получение образования. Представители Фонда Росконгресс выступили с таким предложением для предоставления несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, возможности с успехом реализовать себя, получить нужные знания, умения и закрепить уже имеющиеся навыки. Александр Стуглев выразил уверенность, что проект «Школьный друг» получит успешное развитие. К участию в программе подключат студентов вузов. Последние начнут вести занятия для трудных детей. Во время реализации проекта эксперты проконтролируют изменения в уровне успеваемости подростков. К каждому ребенку приставят репетитора-волонтера. Пристальное внимание школьнику уделят в период сдачи выпускных экзаменов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter