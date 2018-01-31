Как приобрести хороший обогреватель?

Производители на сегодняшний день предлагают огромное количество различных моделей обогревателей, которые могут работать по-разному, поэтому иметь свои плюсы и минусы. Хороший обогреватель должен быть максимально эффективным и безопасным, а также удобным в использовании и выгодным по своей стоимости.

Любые устройства отопления работают либо от электричества, либо от газа. Обогреватели второго типа выбирают в том случае, если постоянный доступ к данному виду топлива реален, поэтому остается только разобраться с автономностью системы обогрева. Как правило, это актуально для дач и различных мастерских, гаражей. А вот владельцы квартир и домов чаще всего выбирают электрические приборы.

Самый «древний» (но от того не менее эффективный) обогреватель на рынке подобного оборудования - масляный. Сейчас можно приобрести новейшие модели этого типа. Существуют конвекторы и тепловентиляторы, которые тоже популярны у покупателей. Неплохи в использовании и при этом безопасны инфракрасные обогреватели. Покупатели постепенно начинают обращать внимание на новый тип обогревателей, представляющий собой кварцевые приборы.

Как же выбрать обогреватель для дома?

Нужно обращать внимание на технические характеристики оборудования. Очень важно учесть мощность устройства, которая потребуется для обогрева конкретного помещения. Не стоит забывать и о таком нюансе, как экономичность.

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Большую роль играет и площадь помещения. Иногда обогреватель нужен для работы лишь в отдельной части помещения, например, для пространства вокруг дивана в гостиной или кровати в спальне. Есть модели, которые хорошо прогреют конкретные предметы, а те, в свою очередь, отдадут тепло воздуху. А иногда нужно обогреть всю комнату, тогда можно выбрать более привычный вариант обогревателя.

Современные технологии позволяют размещать обогреватели не только на полу, но и на стене или даже на потолке. Многим это будет очень удобно. Нельзя забывать о безопасности, поэтому в детскую комнату лучше не приобретать напольный вариант устройства. А корпус обогревателя для детской не должен нагреваться сильно, ведь это чревато получением ожога кожи при прикосновении ребенка к его поверхности.

Чтобы ни говорили, а дизайн обогревателя тоже важен. Желательно выбирать такое устройство, которое гармонично впишется в общий вид помещения, а также станет удачной частью интерьера. Современные обогреватели очень разнообразны, поэтому каждый покупатель сможет выбрать наиболее подходящий ему вариант устройства.

Благодарим инженеров компании КупиКондер (/kupikonder.ru) за помощь в подготовке материала.

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