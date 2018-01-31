Отец и сын из Висима украли сетку-рабицу на оленьей ферме под Нижним Тагилом

В ходе расследования выяснилось, что отец и сын отогнули край металлической сетки близ оленьей фермы и вторглись на частную территорию. Они украли сетку-рабицу и уехали в неизвестном направлении. При этом в заборе осталась дыра, через которую, к счастью, олени не успели убежать. Хозяин фермы вовремя обнаружил брешь.