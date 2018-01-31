Отец и сын из Висима украли сетку-рабицу на оленьей ферме под Нижним Тагилом
31 января, 10:30Общество
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Двоим жителям Висима грозит суд за совершение кражи на ферме под Нижним Тагилом.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
В ходе расследования выяснилось, что отец и сын отогнули край металлической сетки близ оленьей фермы и вторглись на частную территорию. Они украли сетку-рабицу и уехали в неизвестном направлении. При этом в заборе осталась дыра, через которую, к счастью, олени не успели убежать. Хозяин фермы вовремя обнаружил брешь.
Владелец фермы написал заявление в полицию. Теперь ворам грозит до пяти лет тюрьмы. Прокуратура передала материалы дела в суд, передает издание «Все Новости».
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