Тагильская пенсионерка отсудила 242 000 рублей за бракованный кухонный гарнитур

12 августа 2016 года 60-летняя тагильчанка заключила с изготовителем мебели договор на производство кухонного гарнитура по чертежу. В тот же день пенсионерка полностью оплатила покупку, отдав предпринимателю более 153 000 рублей.

Однако после того, как кухонный гарнитур привезли и установили, женщина заметила множество недостатков. Плохо открывались дверцы и шкафчики, на углах были сколы, а некоторые элементы конструкции не подходили друг к другу. Более того, гарнитур был меньше размеров, изначально заявленных в договоре.

Пенсионерка обратилась к предпринимателю, однако тот отказался переделывать кухонный гарнитур. Тогда женщина отправилась в прокуратуру, после чего ведомство направило в районный суд иск на возмещение ущерба.

В процессе рассмотрения дела предприниматель самостоятельно вернул пенсионерке оплаченные 153 000 рублей. Кроме того, с нарушителя была взыскана неустойка в размере 50 000 рублей, расходы на экспертизы в 28 000 рублей, штраф в 10 000 рублей и компенсация морального вреда в 1 000 рублей, пишет «Комсомольская Правда».