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Тагильская пенсионерка отсудила 242 000 рублей за бракованный кухонный гарнитур
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская пенсионерка отсудила 242 000 рублей за бракованный кухонный гарнитур

31 января, 20:00Общество
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