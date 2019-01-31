Авиакомпания “Россия” развивает транзит в аэропорту Санкт-Петербурга

Аэропорт Пулково назвал авиакомпанию «Россия» лидером по трансферным рейсам через воздушную гавань, сообщает пресс-служба перевозчика.
В Санкт-Петербурге состоялась ежегодная церемония вручения премии аэропорта Пулково LED Together. Она присуждается по итогам года лучшим авиаперевозчикам, работающим в петербургском аэропорту.
Лидером по перевозке трансферных пассажиров, то есть тех, кто летит с пересадкой, была признана авиакомпания «Россия». В 2018 году перевозчик обслужил в Санкт-Петербурге более полумиллиона человек, и них большинство пассажиров путешествовало в Европу.
Так, наиболее комфортными рейсами в 2018 году были отмечены перелеты из Ростова-на-Дону в Милан и Берлин, а также из Краснодара в Берлин и Мюнхен. На этих рейсах предлагаются самые удобные временные слоты и недолгие пересадки.
Трансферные рейсы «Россия» совершает и из аэропорта Екатеринбурга. Так, на рейс 3 февраля в Берлин билеты в Эконом-классе стоят от 9537 рублей. Пересадка в Пулково займет около 2,5 часов, этого времени хватит, чтобы пройти в Санкт-Петербурге паспортный контроль и посетить магазины duty free. При вылете в 06.15 по местному времени в столице Германии пассажир приземлится уже в 10.05.
Авиакомпания «Россия» является базовым перевозчиком для аэропорта Пулково. В прошлом году самолетами авиакомпании воспользовались более 5,5 миллиона пассажиров в аэропорту Северной столицы. Нынешней зимой маршрутная сеть «России» включает в себя 43 направления. «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и является третьим по величине перевозчиком в стране по итогам 2018 года.
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