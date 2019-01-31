Авиакомпания “Россия” развивает транзит в аэропорту Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге состоялась ежегодная церемония вручения премии аэропорта Пулково LED Together. Она присуждается по итогам года лучшим авиаперевозчикам, работающим в петербургском аэропорту.

Лидером по перевозке трансферных пассажиров, то есть тех, кто летит с пересадкой, была признана авиакомпания «Россия». В 2018 году перевозчик обслужил в Санкт-Петербурге более полумиллиона человек, и них большинство пассажиров путешествовало в Европу.

Так, наиболее комфортными рейсами в 2018 году были отмечены перелеты из Ростова-на-Дону в Милан и Берлин, а также из Краснодара в Берлин и Мюнхен. На этих рейсах предлагаются самые удобные временные слоты и недолгие пересадки.

Трансферные рейсы «Россия» совершает и из аэропорта Екатеринбурга. Так, на рейс 3 февраля в Берлин билеты в Эконом-классе стоят от 9537 рублей. Пересадка в Пулково займет около 2,5 часов, этого времени хватит, чтобы пройти в Санкт-Петербурге паспортный контроль и посетить магазины duty free. При вылете в 06.15 по местному времени в столице Германии пассажир приземлится уже в 10.05.