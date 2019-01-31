Следком проверит продажу снесенного муниципального кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге
Сегодня, 19:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Продажу екатеринбургского муниципального кинотеатра «Темп», который был снесен в 2018 году под строительство ЖК «Есенин», проверит СК и УФАС.
Сюжеты: Екатеринбург
Администрация уральской столицы дала согласие на передачу здания кинотеатра «Темп» в пользу строительства ЖК «Есенин», однако прокуратура выяснила, что эта процедура была осуществлена без проведения торгов, что может быть нарушением ФЗ «О защите конкуренции».
Как следует из ответа прокуратуры депутату госдумы Андрею Альшевских, 23 января материалы дела переданы в СК. Проверка будет проведена с целью дачи оценки действиям должностных лиц администрации Екатеринбурга.
ФАС даст оценку сделки по признакам наличия административного нарушения, также проверку проведет СК.
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