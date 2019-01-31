Следком проверит продажу снесенного муниципального кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге

Администрация уральской столицы дала согласие на передачу здания кинотеатра «Темп» в пользу строительства ЖК «Есенин», однако прокуратура выяснила, что эта процедура была осуществлена без проведения торгов, что может быть нарушением ФЗ «О защите конкуренции».