«Их уже ничего не берет»: на Урале вместе с посылками из Китая прилетели тараканы
В Екатеринбурге и Тюмени отмечается распространение тараканов, прилетевших в посылках из Китая, сообщает Ура.ру.
Пункты выдачи интернет-заказов в Екатеринбурге и Тюмени заявили о распространении тараканов из Китая. Они обращаются в службы по борьбе с насекомыми, но пока обработки не дают эффекта.
По словам одного из работников пункта выдачи, сотрудники стали замечать, что в посылках из Китая прилетают тараканы.
Вызываем борцов с насекомыми, но их помощь непродолжительна — тараканы очень быстро адаптируются к отраве, и их уже ничто не берет. Причем, это не обычные тараканы, а специально выведенные мутанты. Их в Китае специально разводят для борьбы со свалками — они способны поедать любой мусор, вплоть до пластика. Все боятся, что эти монстры могут занести к нам китайский вирус, говорит он.
В Роспотребнадзоре по Свердловской области подтвердили, что проблема им известна, но за помощью пока никто не обращался.
В уральском отделении Академии наук уверены, что бояться этих тараканов не следует. Они не являются источником заражения китайского коронавируса.