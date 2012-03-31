По мнению специалиста, избавить Нижний Тагил от пробок в часы пик сможет контроль работы светофоров

На сегодняшней презентации проекта транспортной схемы города его руководитель Алексей Цариков отметил, что на многих загруженных перекрестках, таких, как Октябрьской Революции-Циолковкого, а также на перекрестках рядом с УВЗ, можно изменить как периоды, так и схему работы светофора.

Регулирование работы светофоров является плохо изученной проблемой не только для Нижнего Тагила, а для России в целом. Несмотря на то, что компания «Сигнал», занимающаяся светофорами города, неплохо их контролирует, нужно иногда менять схемы работы светофоров на конкретных перекрестках. Одной из новых разработок, а мы к ним уже очень скоро прибегнем, является установка на светодиодные светофоры GPRS-модемов, которые смогут передавать информацию о работе светофора и ситуации на перекрестке заявил Алексей Алексеевич.

Несмотря на то, что нововведение не потребует больших затрат, оно сможет оптимизировать движение на загруженных перекрестках и своевременно выявлять поломку светофоров.

Нижнему Тагилу сейчас надо менять все светофоры с лампами накаливания на светодиодные. Во-первых, светодиоды куда более экономичны и предсказуемы. А старые лампы вообще скоро будут незаконны добавил специалист.