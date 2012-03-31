По мнению специалиста, избавить Нижний Тагил от пробок в часы пик сможет контроль работы светофоров
Оказывается, одним из самых малозатратных мер по устранению загруженности дорог автомобилями является контроль регулируемых перекрестков.
На сегодняшней презентации проекта транспортной схемы города его руководитель Алексей Цариков отметил, что на многих загруженных перекрестках, таких, как Октябрьской Революции-Циолковкого, а также на перекрестках рядом с УВЗ, можно изменить как периоды, так и схему работы светофора.
Регулирование работы светофоров является плохо изученной проблемой не только для Нижнего Тагила, а для России в целом. Несмотря на то, что компания «Сигнал», занимающаяся светофорами города, неплохо их контролирует, нужно иногда менять схемы работы светофоров на конкретных перекрестках. Одной из новых разработок, а мы к ним уже очень скоро прибегнем, является установка на светодиодные светофоры GPRS-модемов, которые смогут передавать информацию о работе светофора и ситуации на перекрестке заявил Алексей Алексеевич.
Несмотря на то, что нововведение не потребует больших затрат, оно сможет оптимизировать движение на загруженных перекрестках и своевременно выявлять поломку светофоров.
Нижнему Тагилу сейчас надо менять все светофоры с лампами накаливания на светодиодные. Во-первых, светодиоды куда более экономичны и предсказуемы. А старые лампы вообще скоро будут незаконны добавил специалист.
© TagilCity.ru