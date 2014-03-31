Велосипед стоимостью с автомобиль. Сегодня купить такой можно и в Нижнем Тагиле

Во многих развивающихся странах это основное средство передвижения. Однако, начиная с 70-х годов, велосипеды начали входить в моду и в развитых странах, благодаря пропаганде здорового образа жизни и необходимости решения экологических проблем.

Популяризация велосипеда, как известно, идёт из спорта. Красивые, выносливые, популярные – велогонщики – кумиры миллионов. Знаменитые Гранд-туры: Джиро д’Италия (итал. Giro d'Italia), Тур де Франс (фр. Tour de France), Вуэльта Испании (исп. Vuelta a España). Сложнейшие соревнования по триатлону серии Ironman (плавание на дистанции 3,86 км, велогонка на шоссе 180 км и бег 42,195 км). Всё это делает велоспорт, а с этим и велосипед такими популярными в мире.

Любители велосипеда уже сегодня выбирая велосипед обращают внимание на чем ездят ведущие гонщики мира и стремятся купить что-то подобное, но не каждый готов приобретать велосипед за 10000 евро и если Вы не планируете в ближайшее время участие в Гранд-туре в этом и нет необходимости. Но ведь все понимают, что дешевый велосипед из веломагазина принесёт лишь разочарование. Тогда что и, главное, где покупать?

Всё просто, лидеры велоиндустрии – производители велосипедов уровня WorldCup, такие как Scott, Cannondale, Focus, Merida имеют в линейке велосипеды и для продвинутых любителей, которые отражают концепцию бренда и несут в себе технические новинки и гарантию мирового лидера. Такие велосипеды можно купить лишь в специализированном магазине-дилере.

Начиная с лета 2013 года эти велосипеды есть и в Нижнем Тагиле в сети магазинов СпортикPRO. Благодаря этому дорогие карбоновые велосипеды уже можно встретить на наших дорогах. Слух быстро разнесся, и их часть была куплена екатеринбургскими велосипедистами, в столице есть спрос на велосипеды подобного уровня, но цены существенно выше. И в этом году вновь широкий ассортимент лёгких велосипедов с гидравлическими дисковыми тормозами, воздушными амортизаторами и карбоновыми рамами ждёт своих покупателей. Это велосипеды подходящие как для неспешного катания по вечернему городу или велопоходов, так и для участия в соревнованиях регионального и федерального уровня.

Напоминаем, что помимо всем известного адреса: Ленинградский пр. 31А, дан старт продажам в центре города: Пархоменко, 22, магазин СпортикPRO, велоцентр GB (Grizzled Bear).