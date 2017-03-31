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Для предупреждения паводка в Нижнем Тагиле 5 апреля начнут пилить лёд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для предупреждения паводка в Нижнем Тагиле 5 апреля начнут пилить лёд

31 марта 2017, 10:15ОбществоПавел Щербина
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