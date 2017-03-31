Для предупреждения паводка в Нижнем Тагиле 5 апреля начнут пилить лёд
31 марта 2017, 10:15ОбществоПавел Щербина
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В настоящее время в Нижем Тагиле проводится работа по подготовке к весеннему половодью.
Сюжеты: Нижний Тагил
О ходе работы по предупреждению паводка на аппаратном совещании перед главой администрации Нижнего Тагила отчитался начальник отдела гражданской защиты населения – Андрей Жбанов.
В настоящее время толщина льда составляет 60 сантиметров. Мы планируем начать его пилить 5 апреля, когда, по нашим прогнозам, его толщина будет составлять 35-40 сантиметров сообщил Андрей Жбанов.
Глава города отметил, что установившаяся на сегодняшний день погода не способствует интенсивному таянию и поручил о проделанной противопаводковой работе отчитаться на совещании в следующую пятницу.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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