Для предупреждения паводка в Нижнем Тагиле 5 апреля начнут пилить лёд

О ходе работы по предупреждению паводка на аппаратном совещании перед главой администрации Нижнего Тагила отчитался начальник отдела гражданской защиты населения – Андрей Жбанов.

В настоящее время толщина льда составляет 60 сантиметров. Мы планируем начать его пилить 5 апреля, когда, по нашим прогнозам, его толщина будет составлять 35-40 сантиметров сообщил Андрей Жбанов.

Глава города отметил, что установившаяся на сегодняшний день погода не способствует интенсивному таянию и поручил о проделанной противопаводковой работе отчитаться на совещании в следующую пятницу.