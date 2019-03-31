Уральская певица прошла в следующий этап шоу «Песни» со второй попытки
Вчера, 12:00ОбществоФото: канал ТНТ
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21-летния певица из Екатеринбурга, выступающая под псевдонимом Stasya, прошла отбор на участие в шоу «Песни» на ТНТ. Удалось ей это сделать только со второй попытки, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Сначала певец Баста (Василий Вакуленко) не захотел пропускать девушку для дальнейшего участия и еще во время ее выступления зажег «красный». Однако узнав, что певица сама написала исполняемую песню, поменял свое решение.
Stasya приходила в шоу и в прошлом году, но тогда не смогла покорить жюри своей композицией «Не точно». В этом сезоне шоу «Песни» девушка спела на английском языке.
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