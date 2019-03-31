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Уральская певица прошла в следующий этап шоу «Песни» со второй попытки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральская певица прошла в следующий этап шоу «Песни» со второй попытки

Вчера, 12:00ОбществоФото: канал ТНТ
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