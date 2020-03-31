Волонтеры «Единой России» оказывают помощь пенсионерам во всех регионах РФ

Первые центры были открыты 19 марта. За полторы недели волонтеры совершили более 500 000 звонков людям, находящимся в группе риска: ветеранам ВОВ, пенсионерам, людям в возрасте. Сотрудники центров объясняли, какие меры действительно могут помочь профилактике коронавируса, и просили соблюдать режим самоизоляции. Кроме этого они предлагали помощь в доставке лекарств, продуктов питания и других необходимых на карантине вещей.

Кроме открытия волонтерских центров ЦИК ЕР оказывает и другую помощь, в том числе транспортную. Например, московские поликлиники получат 20 автомобилей, партийцы Тувы также обеспечили медиков транспортом. А в Новосибирске врачам, посещающим больных, находящихся на самоизоляции, оплачивается такси, сообщает kursdela.biz.

Помогает партия и медицинским оборудованием и защитными средствами. Как сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, в Карелии были экстренно внесены правки в бюджет. Это сделано для того, чтобы купить 15 аппаратов искусственной вентиляции легких. В Псковской области члены «Единой России» приобрели для населения 200 000 защитных масок. В Белгородской области депутат от ЕР купил для Старооскольской больницы 16 000 защитных средств.

На официальном партийном сайте er.ru пишут, что единороссы отправили в регионы 550 000 масок для медработников и волонтеров, это первая партия. Деньги на это были взяты в том числе из средств, полученных в ходе сокращения расходов на предстоящие в 2020 году выборы.

Руководитель волонтерского центра «Единой России» и ОНФ по оказанию помощи гражданам в Свердловской области Дмитрий Жуков сообщил, что работа центра полностью налажена

«Открывая центр, мы понимали, что возможны какие-то внезапные организационные вопросы. Для этого Секретарь регионального отделения ЕР Виктор Шептий лично стал волонтером, отработав одну из заявок: он купил в аптеке и доставил лекарство одиноко проживающей пенсионерке, — рассказал Дмитрий Жуков. — Сейчас центр работает в системном режиме. Наши волонтеры принимают заявки от пожилых граждан каждый день без выходных с 8 утра и до 8 вечера. В Екатеринбурге в нашем центре работает порядка 50 волонтеров. Ребята сходят за продуктами или на почту, купят лекарства в аптеке, чтобы пожилые люди не выходили в этот период из дома», — подчеркнул он.

Дмитрий Жуков отметил, что волонтерский центр был открыт на базе региональной общественной приемной «Единой России». Волонтеры центра с 25 марта приняли в регионе 51 заявку от одиноких пенсионеров, инвалидов и ветеранов. Всего был совершен 31 выезд.