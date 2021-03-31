Аналитик рассказал о способах накрутки электронных голосований

«Технологии не стоят на месте, и гаджетами пользуется не только молодежь, они осваиваются детьми и пенсионерами, поэтому накрутка просмотров постепенно все больше становится частью нашей жизни, — сказал Артем Деев. — Появилось большое число сервисов, благодаря которым можно получать СМС на виртуальные номера для регистрации. Так, ресурс sms-man.ru предоставляет номера для приема сообщений из более 270 различных стран мира, в частности и в РФ, к чему широко прибегают люди, которые стремятся скрыть свою личность. Так как сервис имеет АPI для разработчиков, организация массовой регистрации номеров под любые действия – несложное дело, количество сообщений для подтверждения аккаунтов может быть любым».