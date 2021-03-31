Аналитик рассказал о способах накрутки электронных голосований

Как пишет Lenta.ru, споры касаемо уместности использования фиктивной аудитории и технологий, которые способствуют ее раздуванию, были вызваны публикацией издания RT. Журналисты сообщили, что алгоритм регистрации ресурса выстраивается таким образом, что участником можно становиться множество раз, приводя различные адреса электронной почты и любые геотеги. “Так, если доверять сайту, поддержку Навальному выразили 60 человек, проживающих в Мавзолее Ленина, и более тысячи человек, населяющих дикий остров Визе в Карском море», — пояснили в RT.
«Технологии не стоят на месте, и гаджетами пользуется не только молодежь, они осваиваются детьми и пенсионерами, поэтому накрутка просмотров постепенно все больше становится частью нашей жизни, — сказал Артем Деев. — Появилось большое число сервисов, благодаря которым можно получать СМС на виртуальные номера для регистрации. Так, ресурс sms-man.ru предоставляет номера для приема сообщений из более 270 различных стран мира, в частности и в РФ, к чему широко прибегают люди, которые стремятся скрыть свою личность. Так как сервис имеет АPI для разработчиков, организация массовой регистрации номеров под любые действия – несложное дело, количество сообщений для подтверждения аккаунтов может быть любым».
Также он отметил, что нет ничего удивительного в том, что на сайтах оставляют геометки с поддельных аккаунтов, поскольку некоторые ресурсы предоставляют возможность зарегистрироваться в соцсетях без приобретения сим-карт.
Накрутка голосов в музыкальных конкурсах, в социальных сетях и даже в периоды масштабных мероприятий стала одним из опасных веяний современного мира, считает Артем Деев.
Ранее сторонники оппозиционера создали специальный интернет-ресурс, где готовые к митингу граждане могли указать свое местонахождение — дату пообещали сообщить, когда число участников составит минимум 500 тысяч человек. По словам организаторов, желающих митинговать уже набралось 360 тысяч, но подлинность этих данных была поставлена под сомнение экспертами.