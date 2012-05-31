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Краш-тесты новых автомобилей показали отличные результаты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Краш-тесты новых автомобилей показали отличные результаты

31 мая 2012, 17:55ОбществоАлександра Логинова
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