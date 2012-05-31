Краш-тесты новых автомобилей показали отличные результаты

Европейская организация Euro NCAP, оценивает безопасность новейших транспортных средств. Ее цель состоит в том, чтобы провести краш-тесты на новых и модифицированных машинах. Тем самым определить уровень безопасности того или иного автомобиля, рассматривая воздействие на манекены и деформацию кузова при различных видах аварий. На данный момент, общая оценка не менее 80%,позволяет получить машине высший пятизвездочный рейтинг. Что касается вычисления соотношений полученных баллов по категориям испытаний, существуют определенные стандарты. Точнее - модель автомобиля, претендующая получить пятизвездочный рейтинг, обязана набрать не менее 80% в категории защиты пассажиров на передних сидениях, 75% за защиту детей на задних сиденьях, 60% за возможность предупреждать возможные травмы у пешеходов и 60% за наличие вспомогательных систем безопасности. В 2009 г. система рейтингов и оценок была существенно модернизирована и постоянно ужесточается.

В новой испытанной серии Euro NCAP был сделан особый акцент на том, что на сегодняшнее время существуют улучшения в безопасности автомобилей в аварийных ситуациях. По этой же причине, все участники проходили усложнившеюся систему требований 2012 г. По итогам этой категории испытаний BMW 3, смогла заполучить самую высокую оценку, а именно 78%, что по новым стандартам - хороший результат для компактного автомобиля, который не имеет дополнительную систему активного капота. Peugeot 208 также показала неплохой результат, набрав 61% в категории защиты пешеходов, тем самым и перешагнув необходимый для «5 звезд» порог в 60%. Так же справились и Рено Дастер http://auto.ironhorse.ru/dacia-renault-duster_1183.html , набрав 64%, и Hyundai Solaris — 67%.

За счет менее удачной конструкции подголовников Peugeot 208, защита шеи пассажиров передних сидений, была оценена всего лишь «на троечку», из-за этого оценка данной модели машины была немного хуже других. Что касается Renault Duster, то он заработал максимальное количество очков во всех тестах, где проверялся боковой удар, а именно в ситуациях столкновения со столбом и барьером, после чего и был определен автомобилем, который получил достаточно высокий результат по сравнению с другими проходившими данную проверку. А вот слабость в защите грудной клетки при столкновении проявил Хендай Солярис http://auto.ironhorse.ru/hyundai-solaris_1370.html , не смотря на то, что получил самую высокую оценку за защиту детей.

Без особых претензий были отработаны кузова предъявленных машин. Но оценки всё-таки были снижены, основываясь на формальные причины. К примеру, BMW, имеющий возможность ограничивать скорость и выключать переднюю пассажирскую подушку безопасности, определили как дополнительные опции. Поскольку Euro NCAP начало считать обязательным их наличие, поэтому баллы за данные системы не добавляются к общей оценке. Что по поводу оценок Рено Дастер и Хендай солярис, то для них оценки решили снизить, по причине большого кол-ва незначительных "претензий". Такие как, например, и в Peugeot 208 - отсутствует индикатор ремней, которые не пристегнуты, что снижает безопасность на задних сидениях. Кроме того, экспертная организация не пропустила непонятную маркировку выключателя пассажирской подушки у нового «Пежо», и так же снизили оценку за защиту детей.

Сегодня для всех моделей автомобилей, стандартным оборудованием считается система, которая поддерживает курсовую устойчивость, в связи с этим Euro NCAP, объявила ее обязательным требованием при прохождении краш-тестов. Так же было замечено, что на некоторых моделях присутствует автономная система торможения в экстремальных ситуациях, которая имеет возможность снижать скорость или останавливать машину в независимости от водителя, в случае неизбежного столкновения. Эти модели Volvo и BMW обрели статус - «Пятизвездочные». Кроме того, экспертная организация похвалила Renault Duster за установленный на кроссовер AEBs в стандартной комплектации.