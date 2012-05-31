Регистрацию автомобилей упростят

Государственная автомобильная инспекцияпредложила ввести возможность постановки машины на учет в любом подразделении ГИБДД независимо отместа проживания владельца автомобиля. Соответствующий законопроект уже разработан ведомством и предлагает ряд интересных нововведений. Все они направлены на упрощение процедуры регистрации.

Во-первых, после вступления закона в силу, автосалоны смогут участвовать при подготовке машины к регистрации. Сами автомобили они на учет ставить не будут, сотрудники автосалонов лишь получат право собирать необходимый пакет документов, осматривать авто, передавать документы в Госавтоинспекцию и получать свидетельство о регистрации. Помимо этого автосалоны смогут приобретать и выпускать государственные регистрационные знаки по номеру, который прописан в свидетельстве о регистрации авто.

Новый законопроект предусматривает две причины снятия автомобиля с учета: утилизация и вывоз транспортного средства за пределы Российской Федерации. Во всех остальных случаях будут изменяться регистрационные данные. Что интересно, даже при изменении регистрационной информации, автовладелец получит право сохранять за собой имеющиеся регистрационные знаки. Таким образом, тем, кто решил разместить объявление о продаже автомобиля не придется снимать машину с учета, что избавит и продавца и покупателя от массы проблем.

Но главным нововведением все же является возможность постановки автомобиля на учет в ГИБДД в любом из подразделении. Новый закон предполагает, что Государственная автоинспекция будет лишь присваивать номера машине, решать вопрос об их изготовлении нужно будет самому автовладельцу. Соответствующий уровень развития информационной системы позволяет местным инспекторам ГИБДД зайти в основную информационную базу, найти там свободный номер и присвоить его автомобилю. После этого владелец машины, получив свидетельство о регистрации, сможет изготовить номера в автомастерской в кратчайший срок.