15-летняя жительница г. Богданович Свердловской области не может получить материнский капитал из-за своего возраста

Девушка, как и все жительницы России, после рождения второго ребенка имеет право на получение материнского капитала в размере 450 тысяч рублей. Но она его получить не может, так как ей не исполнилось 18 лет. Молодой матери сейчас особенно необходимы эти деньги, так как она хотела бы на них приобрести собственное жилье.

Дети у Натальи от разных отцов, оба они сейчас находятся в тюрьме. Причина одна и та же – за связь с несовершеннолетней. Чтобы у Натальи не забрали детей, опеку над ними оформила ее старшая 22-летняя сестра. Помощи девушке особенно ждать неоткуда: у ее матери еще есть трое детей, младше Натальи. Сестра сама воспитывает ребенка. Наталья даже была вынуждена жить несколько месяцев в Центре социальной помощи семье и детям г. Богдановича.

Юная мама учится в 9-м классе вечерней школы, мечтая закончить полный курс школы – 11 классов. Она обратилась в городскую администрацию с просьбой рассмотреть ее вопрос. После того, как в СМИ была освещена проблема Натальи, чиновники пообещали рассмотреть ее заявление и ввиду экстренности ситуации, помочь ей разрешить проблему.

Сможет ли Наталья в ближайшее время получить полагающийся ей материнский капитал, и будет ли она иметь свое жилье – сейчас все будет зависеть от решения городских чиновников.