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15-летняя жительница г. Богданович Свердловской области не может получить материнский капитал из-за своего возраста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15-летняя жительница г. Богданович Свердловской области не может получить материнский капитал из-за своего возраста

31 мая 2016, 16:45Общество
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