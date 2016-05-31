Четверо жителей Нижнего Тагила были приговорены к двум годам условно за попытку кражи стальных шаров

На одном из железнодорожных перегонов группа мужчин проникла в полувагоны грузового поезда, перевозившего продукцию «ЕВРАЗ».

Мужчины стали накладывать продукцию (помольные стальные шары) в имевшиеся у них 208 мешков. Во время движения состава мужчины сбросили два мешка с продукцией, но на подходе к перегону «Нижний Тагил — Старатель» четверо из мужчин были задержаны охраной, остальным удалось скрыться.

Для установления суммы предполагаемого ущерба была проведена экспертиза с участием специалистов «ЕВРАЗ». Было установлено, преступная группа могла нанести предприятию ущерб на сумму 305 248,49 рублей рассказали журналисту TagilCity.ru в транспортной прокуратуре Нижнего Тагила.

Накануне над пойманными четырьмя мужчинами состоялся суд. Каждому из них было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Примечательно, что некоторые люди, причастные к тому преступлению, всё ещё остаются на свободе.

В отдельное производство выделено уголовное дело об организаторах этого преступления, а также гражданах, которым удалось сбежать от охраны рассказали журналисту TagilCity.ru в транспортной прокуратуре Нижнего Тагила.

Именно в автомобиль организаторов преступники планировали перебросить товар, похищенный из состава. Вмешательство охраны не позволило этим планам осуществиться. Сейчас разыскиваются прочие лица, причастные к этому преступлению.