Red Bull for G-Drive: есть «Идея!»
На прошедшем в Санкт-Петербурге 20-ом национальном фестивале рекламы «Идея!2016» серия вирусных видеороликов, посвященная напитку Red Bull for G-Drive, завоевала бронзу сразу в двух категориях...
На прошедшем в Санкт-Петербурге 20-ом национальном фестивале рекламы «Идея!2016» серия вирусных видеороликов, посвященная напитку Red Bull for G-Drive, завоевала бронзу сразу в двух категориях – «Вирусные ролики» и «Он-лайн кампании», а также вошла в шорт-лист категории «Рекламные кампании» .
Лицом кампании выступил бразильский нападающий ФК «Зенит» – Халк (Живанилду Виейра де Соуза). Серия из шести вирусных видео с участием известного спортсмена объединена слоганом «G-Drive – это мощно». В каждом ролике в различных обстоятельствах проявляется сверхъестественная сила Халка. Секрет раскрывается в конце сюжетов - способности футболиста объясняются свойствами энергетического напитка Red Bull for G-Drive. Видеоряд стилизован под съемку мобильным телефоном.
На протяжении двух дней – 25 и 26 мая – эксперты отечественной рекламной индустрии выбирали лучшие кейсыв таких категориях, как «интернет-реклама», «бренд-дизайн», «маркетинг-услуги», «печатная реклама», «наружная реклама», «радиореклама», «медиа-проекты», «рекламный видеоролик» и «рекламные кампании». В этом году в конкурсе участвовало более 800 работ, ознакомиться с которыми можно на сайте: http://idea.ru/.
Кампания «G-Drive – это мощно» была запущена в начале июля 2015 года в рамках продвижения энергетического напитка, эксклюзивно представленного на АЗС «Газпромнефть». Помимо Халка в съемках принимали участие и другие известные игроки ФК «Зенит» – Андрей Аршавин, Аксель Витсель, Егор Бабурин, а также члены молодежной футбольной команды. Видео доступно по ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PLSq59zAhZBKedJWJMBMS88miuxD6zTYOa.