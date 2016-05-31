Владислав Тетюхин и другие победители Премии «Человек года 2016» номинированы на звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила»
Ежегодно в Нижнем Тагиле выбирают 1 человека, которому присуждает звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила». В 2016 году на это звание будут претендовать и несколько победителей Премии «Человек года 2016».
Согласно положению, которое утверждено решением Нижнетагильской городской Думы, звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» является высшей степенью признания выдающихся заслуг граждан перед городом Нижний Тагил и его жителями.
К кандидатам на это звание предъявляются высокие требования. Почетный гражданин может быть опытным специалистом в той или иной сфере с серьезными достижениями, благотворителем, автором выдающихся открытий или человеком, совершившим поступок, получивший широкое общественное признание. Среди кандидатов в этом году значатся и некоторые победители Премии «Человек года 2016»:
- Тетюхин Владислав - За Мудрость
- Кошурникова Елена - За Просвещение и Инновации
- Ибрагимова Марина - За Успехи в бизнесе
- Воронина Наталья - За Искусство
- Гвоздева Ольга - За Здоровье
- Вахонин Олег - За Силу духа
- Мельков Максим - За Доброту
Уже в июне специальная комиссия начнет изучать анкеты кандидатов на звание. На сегодня в Нижнем Тагиле 99 Почетных граждан, среди них Эдуард Россель, Олег Сиенко, Иван Окунев и Акинфий Демидов. И это значит, что уже накануне Дня города в Нижнем Тагиле станет известно имя сотого - юбилейного - Почетного гражданина.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru