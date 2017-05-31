Директор детского дома в Екатеринбурге оплачивала штрафы за пьянство детей из их личных денег
31 мая 2017, 09:50Общество
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В Екатеринбурге прокуратура провела проверку соблюдения прав детей-сирот. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений.
Сюжеты: Екатеринбург
В одном из детских домов директор оплачивала административные штрафы деньгами со счетов воспитанников. Ее подопечные неоднократно были замечены в состоянии алкогольного опьянения. Женщина решила, что за пьянство детей ее оштрафовали незаконно, и обязала воспитанников оплатить штрафы с личных пенсионных счетов.
Прокуратура направила в суд иск с требованием возместить детям отобранные деньги. Директор учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности. Деньги детям возвращены.
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