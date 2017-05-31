Директор детского дома в Екатеринбурге оплачивала штрафы за пьянство детей из их личных денег

В одном из детских домов директор оплачивала административные штрафы деньгами со счетов воспитанников. Ее подопечные неоднократно были замечены в состоянии алкогольного опьянения. Женщина решила, что за пьянство детей ее оштрафовали незаконно, и обязала воспитанников оплатить штрафы с личных пенсионных счетов.