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Директор детского дома в Екатеринбурге оплачивала штрафы за пьянство детей из их личных денег
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор детского дома в Екатеринбурге оплачивала штрафы за пьянство детей из их личных денег

31 мая 2017, 09:50Общество
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