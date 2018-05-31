Сергей Носов и Ибрагим Абдулкадыров могут стать почетными гражданами Нижнего Тагила

Основным кандидатом был Абдулкадыров. Однако 28 мая стало известно о переводе Сергея Носова в Магаданскую область. После это экс-главу Нижнего Тагила также выдвинули на получение почетного звания.

1 июня состоится заседание оргкомитета празднования Дня города. На этом заседании и будут представлены кандидаты на звание почетного гражданина города. Сейчас Сергей Носов и Ибрагим Абдулкадыров являются основными претендентами на это звание.

Кроме того, не исключается возможность присвоения звания сразу двум людям, пишет АН «Между строк».