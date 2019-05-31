Пинаев раскритиковал тагильских чиновников из-за нехватки автобусов № 17

График движения маршруток от «Современника» до проходной НТИИМ на Старателе изменился 29 мая. 12 пассажирских ГАЗелей, которые курсировали по данному маршруту, заменили на два автобуса ПАЗ. Замначальника управления горхозяйством Михаил Сёмин сообщил, что замена прошла в соответствии с конкурсной документацией, и специалисты управления следят за тем, достаточно ли ПАЗов.

Посмотрите, что пишут после вашего приведения в соответствие. Кому это соответствие нужно и кто такие решения принимал — вот в чём вопрос. Срок — неделя. Давайте разбирайтесь, анализируйте всё вместе с главой района,заявил глава города.