Пинаев раскритиковал тагильских чиновников из-за нехватки автобусов № 17
Сегодня, 31 мая, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на аппаратном совещании поручил чиновникам разобраться с проблемой нехватки автобусов по маршруту № 17 до посёлка Старатель. По его словам, после изменения графика движения маршруток в администрацию стало поступать много жалоб от тагильчан.
График движения маршруток от «Современника» до проходной НТИИМ на Старателе изменился 29 мая. 12 пассажирских ГАЗелей, которые курсировали по данному маршруту, заменили на два автобуса ПАЗ. Замначальника управления горхозяйством Михаил Сёмин сообщил, что замена прошла в соответствии с конкурсной документацией, и специалисты управления следят за тем, достаточно ли ПАЗов.
Посмотрите, что пишут после вашего приведения в соответствие. Кому это соответствие нужно и кто такие решения принимал — вот в чём вопрос. Срок — неделя. Давайте разбирайтесь, анализируйте всё вместе с главой района,заявил глава города.
На «Городском контроле» жители сообщают, что первый рейс в 7.15 до центра города слишком поздний и не все успевают на работу. Также на остановках скапливается много людей, желающих уехать, поэтому автобусов не хватает. Владислав Пинаев потребовал решить ситуацию в течение недели.