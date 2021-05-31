В Санкт-Петербурге проходит масштабный форум-конкурс молодых ученых

Сегодня в Санкт-Петербургском горном университете прошла церемония открытия Международного форума-конкурса молодых ученых «Актуальные проблемы недропользования». Ежегодно исследователи со всего мира приезжают на форум и презентуют свои проекты бизнес-сообществу и представителям научно-образовательной сферы.

Как сообщает forpost-sz.ru, более тысячи студентов и аспирантов приняли участие в форуме в этом году. Это учащиеся как российских, так и зарубежных технических вузов. В этом году форум проходит в онлайн- и офлайн-форматах. Почти двести человек приехали в составе делегаций России, Казахстана, Беларуси. Другие участники, представляющие еще 45 стран, выступят в дистанционном режиме. В первый день на форуме обсуждали такой серьезный вопрос, как снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Ректор горного университета Владимир Литвиненко отметил, что необходимо снижать экологическую нагрузку. По его словам, от этого напрямую зависит будущее. Он подчеркнул, что важно не путать минимизацию вреда природе и стремление «хайпануть» на острой теме. Литвиненко назвал задачу создания технологий, которые повысили бы рентабельность добычи полезных ископаемых с минимизацией ущерба природе, ключевой в современном мире. Он отметил, что для этого придется совместить, казалось бы, несовместимые вещи. Также на церемонии открытия выступали ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, исполнительный директор Института материалов, минералов и горного дела (Великобритания) Коллин Чёрч, декан факультета нефтегазовой геологии Национальной политехнической школы Эквадора Джонни Робинсон Замбрано Карранса. Зарубежные спикеры обратили внимание на важность обмена опытом и идеями безотносительно политических конфликтов между странами. Подобные мероприятия помогают выстраивать сотрудничество. Иностранные участники полагают, что представленные проекты дадут толчок развитию отрасли. Программа включает в себя не только презентации ученых, но и экскурсии на предприятия региона, кейс-чемпионат, лекции известных инженеров и ученых.

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