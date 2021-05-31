За несколько дней в праймериз ЕР приняли участие почти 12 млн человек

За несколько дней в праймериз ЕР приняли участие почти 12 млн человек
За несколько дней в праймериз ЕР приняли участие почти 12 млн человек
Сегодня, 20:28ОбществоФото: ER.RU
Аналитики назвали праймериз «Единой России» самыми масштабными не только в партийной истории, но и в истории политической системы современной Российской Федерации. Согласно подсчетам, в мероприятии приняли участие почти 12 млн избирателей из всех регионов.

Следует отметить, что голосование привлекло много начинающих политиков и тех, кто еще не успел поучаствовать в политической жизни. Среди участников праймериз-2021 только четверть - действующие депутаты. Также отмечается большое число волонтеров, принявших участие в мероприятии, в том числе представляющих всероссийское движение «Мы вместе», пишет nashgorod.ru.

Сообщается, что почти 100 депутатов-единороссов, представляющих партию в нынешнем составе Госдумы, не участвовали в предварительном голосовании. Аналитики говорят, что это признаки грядущего обновления.

По словам руководителя Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, в партии обновление решили сделать приоритетом на данном этапе политического развития России.

«Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе как позитивный», – заявил Чеснаков.

Кроме этого, эксперт отметил то, как избирателей привлек электронный формат голосования. Они убедились в его легитимности и безопасности и оценили простоту. Людям понравилось то, что теперь для голосования не нужно тратить время, достаточно нескольких минут и наличия интернета. По мнению Чеснакова, эту технологию необходимо использовать шире, в том числе при обсуждении законодательных актов.

Также эксперт отметил, что новый электронный формат голосования привлек электорат своей простотой и надежностью. Чеснаков подчеркнул, что технологию, использованную при проведении праймериз ЕР, следует применять и при подготовке и обсуждении законов.

Эксперт по искусственному интеллекту Игорь Ашманов рассказал о надежности системы праймериз.

«Никаких сбоев не было, система не падала. И дополнительную DDoS-атаку выдержали», – заявил Ашманов.

В свою очередь заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов сообщил о существенном снижении количества жалоб. Региональные оргкомитеты праймериз зарегистрировали менее сотни подобных обращений, а федеральный – всего 50. Это значительно меньше, чем в 2016 году. Перминов заявил, что это говорит о возросших безопасности и скорости реакции наблюдателей.

По информации официального партийного сайта «Единой России», конкурс на предварительном голосовании в среднем составлял 13 человек на место. При этом в некоторых регионах фиксировалось по 29 человек на место. В ЕР сообщили, что список кандидатов на сентябрьские думские выборы, сформированный на основе праймериз, будет утвержден на ближайшем партийном съезде, который пройдет 19 июня в Москве.

Председатель регионального оргкомитета по подготовке и проведению предварительного голосования Виктор Шептий отметил высокий интерес избирателей к процедуре.

«В Свердловской области на сайт предварительного голосования зарегистрировалось почти 400 тысяч жителей региона (391 434 человека). Из них проголосовали 339 063 человека, что составило более 10% от общего числа избирателей. Явка в полтора раза выше, чем в 2016 году на участках. Также в сравнении с 2016 годом увеличилось количество кандидатов: 156 - в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание. Большое спасибо кандидатам и особенно избирателям за участие в предварительном голосовании», - сообщил он.

Виктор Шептий также отметил, что в оргкомитет за всю неделю голосования поступило всего шесть жалоб.

«Если сравнивать с 2016 годом, когда было более ста жалоб, которые поступили с участков, то во время электронного голосования их количество уменьшилось кратно», - сказал Шептий.

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