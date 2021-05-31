За несколько дней в праймериз ЕР приняли участие почти 12 млн человек

«В Свердловской области на сайт предварительного голосования зарегистрировалось почти 400 тысяч жителей региона (391 434 человека). Из них проголосовали 339 063 человека, что составило более 10% от общего числа избирателей. Явка в полтора раза выше, чем в 2016 году на участках. Также в сравнении с 2016 годом увеличилось количество кандидатов: 156 - в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание. Большое спасибо кандидатам и особенно избирателям за участие в предварительном голосовании», - сообщил он.