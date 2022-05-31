Екатеринбурженка требует деньги от модельного агентства

Екатеринбурженка требует деньги от модельного агентства
Екатеринбурженка требует деньги от модельного агентства
Сегодня, 12:03ОбществоФото: pixabay.com
На желающую стать моделью девушку в Екатеринбурге заключили договор кредита. Теперь она пытается отсудить деньги.

Екатеринбурженка готовит иск в суд и требует денег от модельного агентства Maryway. Несколько девушек ввязались в кредиты из-за портфолио и видеоуроков, пишет Е1.

Учеба в данном агентстве стоит порядка 50 тысяч рублей. Если у девушки нет средств, оформляют рассрочку или кредит. В течение года будущая модель его выплачивает.

К примеру, с местной жительницей Марией Цаплиной 18 февраля связался менеджер агентства и через четыре дня она подписала договор. Теперь она по суду требует вернуть ее деньги.

Только через месяц, когда пришел платеж, я поняла, что у меня кредит на 12 месяцев, с процентами. Мне сказали в день договора, что мне нужно просмотреть 14 видеоуроков, чтобы прийти подготовленной на фотосессию,поделилась модель.

Также по словам девушки, обучающие уроки – это то, что и так есть в интернете в открытом доступе и бесплатно.

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