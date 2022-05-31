Екатеринбурженка требует деньги от модельного агентства

Только через месяц, когда пришел платеж, я поняла, что у меня кредит на 12 месяцев, с процентами. Мне сказали в день договора, что мне нужно просмотреть 14 видеоуроков, чтобы прийти подготовленной на фотосессию,поделилась модель.