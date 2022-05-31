ОК и проект «Финансовая культура» ЦБ расскажут, как уберечься от мошенничества

ОК и проект «Финансовая культура» ЦБ расскажут, как уберечься от мошенничества

ОК и проект «Финансовая культура» ЦБ расскажут, как уберечься от мошенничества

Вчера, 15:08
Общество
Фото: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники и проект «Финансовая культура» Банка России подготовили серию материалов, которые помогут людям не попасться на уловки финансовых мошенников.

Прямой эфир с экспертом Банка России, образовательные публикации и интерактивный квиз познакомят пользователей с самыми актуальными схемами финансовых мошенников и научат, как противостоять им.

2 июня в официальной группе проекта «Финансовая культура» в ОК пройдёт прямой эфир «Осторожно: пирамида. Стоит ли доверять обещаниям большого заработка в Сети?». Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях поделится профессиональными секретами с пользователями о том, как вовремя распознать пирамиду, можно ли верить обещаниям легкого заработка на рынке Форекс, а также, почему опасно брать кредит в нелегальных организациях. Трансляция пройдёт в 14:00 по московскому времени.

Кроме того, в течение всей недели, начиная с 31 мая, в группе проекта появится серия образовательных публикаций от экспертов и интерактивный квиз «Смогут ли вас обмануть мошенники?». Интерактивный квиз поможет проверить себя на бдительность и, благодаря содержащимся пояснениям, вооружиться новыми знаниями по борьбе с мошенниками.

Подробности в блоге ОК: https://insideok.ru/

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